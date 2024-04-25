الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

اللون الأبيض هو واحد من الألوان التي يمكن أن تساعدك في مقاومة ارتفاع درجة حرارة الطقس الحار، وهناك عدة أسباب تجعل اللون الأبيض مناسبًا للارتداء في الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة حرارة الطقس

ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة حرارة الطقس

قدرة الأبيض على عكس الحرارة: يعكس اللون الأبيض الضوء والحرارة بشكل أكبر من الألوان الداكنة، وبالتالي، يساعد في تقليل امتصاص الأشعة الشمسية والحرارة من البيئة المحيطة بالجسم.

قدرة الأبيض على تبديد الحرارة: يساعد اللون الأبيض على تبديد الحرارة بشكل فعال. عندما يتعرض الجسم لأشعة الشمس، يساعد اللون الأبيض في تبديد الحرارة وتهوية الجسم بشكل أفضل، مما يساعد على تبريد الجسم.

قدرة الأبيض على امتصاص الرطوبة: الألوان الداكنة تمتص الحرارة والرطوبة بشكل أكبر، في حين أن الألوان الفاتحة مثل الأبيض تسمح بامتصاص أقل للرطوبة. وهذا يساعد في الحفاظ على جفاف الجسم والشعور بالانتعاش في الطقس الحار.

بالإضافة إلى الأبيض، هناك ألوان أخرى تعتبر مناسبة للاستخدام في الطقس الحار، مثل الألوان الفاتحة مثل الأزرق الفاتح والوردي والأصفر الفاتح.

هذه الألوان تساعد في تقليل امتصاص الحرارة وتبديد الحرارة بشكل فعال.

ومهما كانت الألوان التي تختارها، من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات أخرى لحماية نفسك من ارتفاع درجة حرارة الطقس الحار، مثل ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة، واستخدام واقي شمس وشرب الكثير من الماء للترطيب.