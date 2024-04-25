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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

مع تقلب الطقس حيل
مع تقلب الطقس حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكيف

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

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مع تقلب الطقس حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف 

مع تقلب الطقس حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكيف

إليك بعض الحيل للمساعدة في تهوية المنزل بدون الحاجة إلى تكييف الهواء خلال فترات تقلب الطقس، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

إفتح النوافذ في الصباح الباكر والمساء: في فترات الطقس اللطيفة، قم بفتح النوافذ في الصباح الباكر والمساء للسماح بتدفق الهواء الطبيعي داخل المنزل. تأكد من إغلاق النوافذ عندما يصبح الجو حارًا أو عندما يبدأ في التسخين.

استخدم المراوح: قم بتشغيل المراوح في المنزل لتحريك الهواء وتهوية الغرف. يمكن وضع المروحة بالقرب من النافذة المفتوحة لسحب الهواء الخارجي وتوزيعه في الغرفة.

افتح الأبواب الداخلية: افتح الأبواب الداخلية في المنزل للسماح بتدفق الهواء بحرية من غرفة إلى أخرى. هذا يساعد على توزيع الهواء وتهوية الأماكن المغلقة.

استخدم الستائر والستائر الشمسية: في فترات الطقس الحارة، استخدم الستائر والستائر الشمسية لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى المنزل. هذا يساعد في تقليل ارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل ويجعله أكثر راحة.

استغل الهواء الليلي البارد: في الليالي الباردة، استغل الهواء الليلي البارد بفتح النوافذ والسماح للهواء البارد بالتدفق داخل المنزل. يمكنك أيضًا استخدام مروحة لسحب الهواء البارد من الخارج وتوجيهه نحو الداخل.

استخدم النباتات الداخلية: قم بوضع النباتات الداخلية في المنزل، حيث يمكن أن تساعد في تحسين جودة الهواء وتنقيته، النباتات تساهم في تعزيز التهوية وتخفيف الاحتكاك الحراري في المنزل.

تذكر أن تتبع التوقيت المناسب لفتح وإغلاق النوافذ واستخدام المروحة والستائر وفقًا لتغيرات درجة الحرارة وتدفق الهواء في منطقتك.

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