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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 31 قرار إزالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بدمياط

إزالة تعديات
إزالة تعديات

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نجحت الجهود المبذولة اليوم، الخميس، فى إطار حملات الموجة الـ22 لازالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، في تنفيذ 31 قرار إزالة تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، عبارة عن رفع جسر وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد على مساحة 310 أمتار طولية، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بالمحمدية بمساحة 400 متر.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تمت إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 2278 م2، هذا إلى جانب تنفيذ 151 قرار إزالة بمساحة 1510 أمتار طولية، وذلك منذ انطلاق تلك المرحلة مطلع الأسبوع الجارى.

وذكرت المحافظ أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات أراضي زراعية الإدارة العامة للموارد المائية والرى الإدارة العامة

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