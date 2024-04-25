غدا.. أول صلاة بمسجد الفردوس بالروضة في دمياط بعد فرشه وتجهيزه

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط ، برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط عن افتتاح مسجد الفردوس بالروضة، بمحافظة دمياط، غدا الجمعه واداء صلاه الجمعه بالمسجد.

من المقرر أن تقام صلاة الجمعة بالمسجد بحضور المهندس وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان قد تقدم المهندس وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ المصري، بطلب لاستلام فرش المسجد تمهيدا لافتتاحه والانتهاء من كافه التجهيزات الخاصه بالفرش والانفتاح.

وكان قد تقدم النائب لطلب فرش المسجد تلبية لرغبة المواطنين الذين طالبو بسرعة فرش وافتتاح المسجد.

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