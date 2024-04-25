موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية

بعد تغيير الموعد المتوقع، يسعى جمهور الزمالك بفارغ الصبر لمعرفة موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني، التي تعد محورية في مسار الفريقين نحو النهائي المرتقب لبطولة الكونفدرالية 2024.

وفقًا للتحديثات، ستنطلق المواجهة في السابعة مساءً يوم الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت غانا، وسيتم بث اللقاء على قناة بي إن سبورتس 6.

ويأتي هذا بعد التعادل في المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي لضمان التأهل إلى المرحلة النهائية، في حين يتطلع دريمز إلى الظفر ببطاقة التأهل على حساب الفارس الأبيض.