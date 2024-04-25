أحمد حسن: الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي بحضور وسائل الإعلام

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور وسائل الإعلام”.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة غدا على استاد القاهرة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.