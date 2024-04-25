بعثة الزمالك تطير إلى غانا في رحلة تستغرق 7 ساعات.. صور

كشف أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سفر بعثة الزمالك إلي غانا.

وكتب أحمد حسن :"بعثة الزمالك تطير إلى غانا في رحلة تستغرق ٧ ساعات".

غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بعثة الفريق إلى مطار كوماسي بدولة غانا، استعدادا لخوض مباراة أمام فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتم إنهاء إجراءات مغادرة بعثة الزمالك من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، المخصصة للطيران الخاص، حيث خصصت مصر للطيران الرحلة رقم MS3950 لنقل بعثة الفريق، على متن طائرة من أحدث طائراتها طراز الإيرباص A320Neo، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.