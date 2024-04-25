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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تزيل تعديات على الطريق العام وبروز لمحال تجارية وأكشاك بالشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية . 


وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالحي واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من البروزات للمنشأت التجارية والأكشاك المخالفة المتعدية على أرصفة المشاة والباعة الجائلين والسيارات المتروكة بالجزر الوسطي والانتظار المخالف . 


واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة ٤٥٠ حالة تعدي واشغال وتندات لاكشاك ومحال وعربات لباعة جائعين متعدين علي ارصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع ربيع الجيزي والمحطة وسعد زغلول والاهرام و ميدان الجيزة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات.  


وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الجيزة محافظة الجيزة

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