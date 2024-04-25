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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: تحريك هامشي في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3100 جنيه

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا هامشيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي بالولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2024.

قال، المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت ارتفاعًا هامشيًا بالأسواق المحلية، بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولارًا لتسجل مستوى 2330 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2318 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2315 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا الجمعة، للحصول على دلالات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد التوقعات بتثبيتها خلال الاجتماع المرتقب للجنة السوق المفتوح بالفيدرالي الأمريكي، في الأول من مايو المقبل.

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