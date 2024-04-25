تنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و79 لقاء جماهيريا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن إدارة الثقافة الصحية قامت بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و 79 لقاء جماهيريا، على مدار شهر مارس الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

ولفت إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين رجائي مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية إلى أنه تم تنفيذ 1678 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية 162 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 79 لقاءا جماهيريا، بالاضافة الى تقديم 87 مشورة عامة.

وأوضح أن عدد الحضور بالندوات بلغ 29 ألف و470 حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.