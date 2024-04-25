عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و79 لقاء جماهيريا بالمنيا

الصحه تنظم ندوات
الصحه تنظم ندوات توعوية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن إدارة الثقافة الصحية قامت بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و 79 لقاء جماهيريا، على مدار شهر مارس الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

لخلافات بينهما.. مسن ينهي حياة زوجته بقطعة خشبية في المنيا

محافظ المنيا يوجّه حملات رقابية على الأسواق والمخابز السياحية وأخرى لإزالة التعديات

ولفت إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين رجائي مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية إلى أنه تم تنفيذ 1678 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية 162 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 79 لقاءا جماهيريا، بالاضافة الى تقديم 87 مشورة عامة.

وأوضح أن عدد الحضور بالندوات بلغ 29 ألف و470 حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

 

الادارات الصحية التثقيف الصحي الثقافة الصحية الصحة العامة للمواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الندوات التثقيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كولر يستقر على هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح

ترشيحاتنا

بعد مصرع مواطن لها في غزة.. إجراء عاجل من بلجيكا تجاه إسرائيل

«الشباب والرياضة بالجيزة»: وقف عمل حمامات السباحة المُخالفة لهذه الشروط والضوابط

يقودها حداد وعامل.. نهاية عصابة سرقة المساكن في 15 مايو

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

إيه الرقم ده.. سعر جمبسوت هند صبري يثير ضجة

8 صفات في رجل برج الأسد تجعله شريك حياة مثاليا

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ