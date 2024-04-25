لخلافات بينهما.. مسن ينهي حياة زوجته بقطعة خشبية في المنيا

اقدم مسن على إنهاء حياه زوجته بسبب خلافات عائلية ببنهما إثر قيامه بضربها بقطعه خشب بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن مقتل سيدة داخل المنزل بأحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين مقتل ع. ع 65 سنة على يد زوجها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وألقت الأجهزة القبض على زوجها ويدعي و. س. ع 70 سنة مزارع وبسؤاله اقر بارتكابه الواقعة لمروره باضطرابات نفسية وعلي خلفية مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها.

وقررت جهات التحقيق مناظرة جثة المجني عليها وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وسرعة استكمال التحريات عن الواقعةوسماع أقوال شهود الإثبات ومدي إصابة المتهم بمرض نفسي من عدمه وتقرر حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع التجديد له وسماع أقوال الشهود.

