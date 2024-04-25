وكيل صحة القليوبية يترأس اجتماع غرفة الأزمات لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية اجتماعا مع غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمتابعة تطبيق خطه التأمين الطبي خلال عطلة عيد تحرير سيناء اليوم.



وقد اطمأن وكيل الوزارة على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بالاضافه الى توافر مخزون كافي من أكياس الدم ومشتقاته بكافه الفصائل المختلفة بالإضافة إلى توافر الامصال واللقاحات.



كما وجه إلى تكثيف المرورات والمتابعة المستمرة من فرق الاشراف على جميع المنشآت الصحية والاطمئنان على انتظام سير العمل هذا بالاضافه إلى التأكد من جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال اي حالات طوارئ، واستعداد فريق الانتشار السريع للتعامل مع اي حادث طارئ سواء داخل او خارج المستشفى.