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رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر: رجال القوات المسلحة بذلوا دماءهم لعزة وكرامة مصر

صدى البلد

نظمت كلية أُصول الدين والدعوة بطنطا ندوة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الغربية تحت عنوان" سيناء مهد الأديان- أرض العزة والكرامة".

وفي كلمته أكد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أن رجال القوات المسلحة المصرية بذلوا دماءهم الزكية والغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة مصر وتحرير الأرض وصيانة العرض.

وأوضح أن أرض سيناء ارض مباركة فهي الأرض التي تجلي الله فيها علي سيدنا موسي علية السلام " إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى."، كما كانت طريق سيدنا إبراهيم علية السلام حينما فر من" النمرود" الي مصر وتزوج بالسيدة هاجر المصرية وأنجب منها سيدنا إسماعيل عليه السلام، ومنها مر سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، كما مر منها عمرو ابن العاص عند فتح مصر والصحابة رضوان الله عليهم.

وأشاد بقرار القيادة المصرية بتعمير سيناء بعد دحر العدو ودحر التنظيمات الإرهابية لتصبح سيناء أمن وسلام ومتسعًا لوطننا الغالي. 

وطالب ابناءه الطلاب بالحرص الشديد والحذر من كل الأفكار الهدامة التي تسعي إلي التشكيك في دور جيش مصر العظيم في حماية الأرض وصيانة العرض.

فيما قال الدكتور محمود عبدالرحمن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا أن الإسلام دين الإنسانية جمعاء موجهًا الشكر والتقدير للحضور جميعًا.

وأكد أن سيناء مكرمة من الله تعالي فهي مهبط لكثير من الأنبياء وأن الله ذكرها في كتابة بقوله تعالي"وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ" كما أنها مسار العائلة المقدسة.

وأوضح أن جيش مصر موكل الية دائمًا حماية الأرض والعرض والدين إلي يوم القيامة مستدلًا بقوله صلي الله عليه وسلم "أهلُها في رباط الي يوم القيامة" فجيش مصر يد تحمي ويد تبني.
مطالبًا شباب مصر أن يحافظوا علي وطنهم وأن يجدوا ويجتهدوا من أجل تقدم واستقرار مصر.

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