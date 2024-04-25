رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس وشعب مصر بـ ذكرى تحرير سيناء

تقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وإلى القوات المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض؛ بمناسبة الذكرى 42 لتحرير أرض سيناء المباركة التي تجلى عليها المولى عزَّ وجلَّ.



وقدم رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، وبعث بالتحية والتقدير للأرواح الطاهرة من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.

وبهذه المناسبة حثَّ رئيس الجامعة جموع المصريين على الجدِّ والاجتهاد والعمل الدائم والمستمر من أجل تقدم الوطن والارتقاء به وجعله في مصاف الدول المتقدمة.