مفاجأة بأسعار الذهب والدولار وتحذير عاجل من السيسي بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل من السيسي بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب وقف الحرب الجارية في قطاع غزة محذرا من أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.

تداعيات كارثية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

60 مليار جنيه.. محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة تستوعب 75 ألف نسمة

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة " أرض الفيروز" بها أشياء كثيرة مميزة، وأنه تم تنفيذ 41 عمارة وتم الانتهاء بنسبة 100%.



وأضاف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية يتم تنفيذ فيها 43 عمارة، وسيتم الوصول لـ 272 عمارة.



ولفت إلى أن جميع الخدمات موجودة في مدينة رفح الجديدة، فالمدارس موجودة والمستشفيات، وجميع الخدمات التي يتطلبها المواطنون.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 إبريل 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.94 جنيه للبيع، و47.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.24 جنيه للبيع، و 51.12 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 59.63 جنيه للبيع، و59.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، و12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و154.52 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 25-4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، مؤكدا أن مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء.

خضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أننا خضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدرات عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا .

وأوضح الرئيس السيسي، أن الشعب المصري قدم شهداء أبرار من أبنائه في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم ثمن حماية سيناء ومصر كلها من الإرهاب والتطرف .

أمريكا و17 دولة يصدرون بيانا يدعون فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، مسؤولا أمريكيا، صرح بأن واشنطن و17 دولة أخرى سيصدرون بيانا يدعون فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين كمدخل لإنهاء أزمة غزة، ونرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وجاء أيضًا أن الاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، الاتفاق المطروح على الطاولة يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة، والرد على العرض الأحدث من داخل غزة لم يكن بناء على الإطلاق.

رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق: سيناء هدية الله لمصر|فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، إن سيناء هي هدية الله لمصر لتكون دراعاً شرقياً ضد أي عدو لمصر، وتحميها من أي عدوان من هذا الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

وأضاف “سالم”، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، "الله حمى شبه جزيرة سيناء بثلاث حوائط جبلية، تمنع أي عدو من التقدم تجاهها"، مؤكداً أن سيناء لها أهمية إستراتيجية قصوى و لا يمكن التفريط فيها.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق إلى، أن سيناء بالنسبة للمصريين تمثل "حياة أو موت".

مدير ميناء العريش: رصيف "تحيا مصر" يستقبل السفن بحمولة 50 ألف طن

قال اللواء بحري خالد علي عرفة، نائب مدير عام ميناء العريش البحري، إن في عام 1981 تم تخصيص 40 ألف متر مربع لإنشاء مرسى صيد، يتكون فقط من 2 سقالة خشب، كل سقالة 2 متر، والعمق أسفلها من 2 إلى 3 أمتار، لرباط سفن الصيد، وفي عام 1988 قررت محافظة شمال سيناء إنشاء ميناء صيد مكان المرسى.

وأضاف "عرفة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تمت مضاعفة المساحة بواقع 80 ألف متر، فتحول من مرسى إلى ميناء صيد يتابع محافظة، إلا أن المنتجات الزراعية في شمال سيناء مثل الزيوت والبرتقال والخوخ بجانب الملح والرمل الزجاجي، كان يتم تصديرها عبر ميناء بورسعيد.

وأشار إلى أنه بعد ذلك قررت هيئة موانئ بورسعيد إنشاء ميناء تجاري في شمال سيناء، يتكون من رصيف طوله 242 مترا، بعمق 7.5 أمتار، ويتناسب للغاية مع السفن التجارية بحمولة من 3 آلاف إلى 7 آلاف طن.

على صدر رضيع .. صابحة الرفاعي فدائية تعاونت مع المخابرات المصرية

حكى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عن إحدى سيدات سيناء إبان فترات حرب أكتوبر 73، قائلا: إن هذه السيدة تدعى "صابحة الرفاعي" ، حيث كانت تساعد الدولة والمخابرات المصرية ضد العدو الإسرائيلي.



وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين نهاد سمير وفاتن عبد المعبود، أن السيدة صابحة قد نجحت في إعطاء المخابرات المصرية خريطة تحرك القوات الإسرائيلية قبل حرب أكتوبر 1973.

وتابع مبينا أنها لجأت إلى حيلة الهروب بالخريطة بوضعها في قطعة قماش على صدر ابنها عبدالمنعم الرضيع حتى تتمكن من المرور من نقط التفتيش الإسرائيلية ونجحت بالفعل وتم إيصال الخريطة للمخابرات المصرية.

نقابة الصحفيين: اتفقنا مع المهن التمثيلية على آليات لتغطية جنازات المشاهير

أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، أن تغطية الجنازات للمشاهير حق أصيل للصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أنها توثق هذه الظاهرة، خاصة المشاهير والشخصيات العامة.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، أن الصحافة والإعلام دورهما احترام خصوصية أهل المتوفى أثناء تغظية الجنازات.

وأضاف أن التجاوزات ترصد من بعض الشخصيات التي تستهدف الربح، ولا علاقة لهم بالصحافة من قريب أو بعيد، لافتا إلى أن اجتماع نقيب الصحفيين مع نقيب المهن التمثيلية كان مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على وضع آليات ومعايير لتغطية الجنازات خاصة للمشاهير، والاتفاق على عدم التصوير من أمام المقابر.