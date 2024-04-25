أمريكا و17 دولة يصدرون بيانا يدعون فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، مسؤولا أمريكيا، صرح بأن واشنطن و17 دولة أخرى سيصدرون بيانا يدعون فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين كمدخل لإنهاء أزمة غزة، ونرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وجاء أيضًا أن الاتفاق المطروح على الطاولة من شأنه أن يقود لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، الاتفاق المطروح على الطاولة يسمح بالعودة غير المقيدة إلى شمال غزة، والرد على العرض الأحدث من داخل غزة لم يكن بناء على الإطلاق.



وتابع:"ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم، ونعرب عن دعمنا بقوة لجهود الوساطة الجارية من أجل إعادة المحتجزين، ومصير المحتجزين والمدنيين بغزة الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي يشكل مصدر قلق".