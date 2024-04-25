60 مليار جنيه.. محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة تستوعب 75 ألف نسمة

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة " أرض الفيروز" بها أشياء كثيرة مميزة، وأنه تم تنفيذ 41 عمارة وتم الانتهاء بنسبة 100%.



وأضاف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية يتم تنفيذ فيها 43 عمارة، وسيتم الوصول لـ 272 عمارة.



ولفت إلى أن جميع الخدمات موجودة في مدينة رفح الجديدة، فالمدارس موجودة والمستشفيات، وجميع الخدمات التي يتطلبها المواطنين.



وأشار إلى أن "أنفقنا 60 مليار جنيه لتنمية سيناء وتصميم رفح الجديدة يستوعب 75 ألف نسمة".

