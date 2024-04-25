نقابة الصحفيين: اتفقنا مع المهن التمثيلية على آليات لتغطية جنازات المشاهير

أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، أن تغطية الجنازات للمشاهير حق أصيل للصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أنها توثق هذه الظاهرة، خاصة المشاهير والشخصيات العامة.

وقال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، أن الصحافة والإعلام دورهما احترام خصوصية أهل المتوفى أثناء تغظية الجنازات.

وأضاف أن التجاوزات ترصد من بعض الشخصيات التي تستهدف الربح، ولا علاقة لهم بالصحافة من قريب أو بعيد، لافتا إلى أن اجتماع نقيب الصحفيين مع نقيب المهن التمثيلية كان مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على وضع آليات ومعايير لتغطية الجنازات خاصة للمشاهير، والاتفاق على عدم التصوير من أمام المقابر.