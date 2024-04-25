على صدر رضيع .. صابحة الرفاعي فدائية تعاونت مع المخابرات المصرية

حكى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عن إحدى سيدات سيناء إبان فترات حرب أكتوبر 73، قائلا: إن هذه السيدة تدعى "صابحة الرفاعي" ، حيث كانت تساعد الدولة والمخابرات المصرية ضد العدو الإسرائيلي.



وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين نهاد سمير وفاتن عبد المعبود، أن السيدة صابحة قد نجحت في إعطاء المخابرات المصرية خريطة تحرك القوات الإسرائيلية قبل حرب أكتوبر 1973.

وتابع مبينا أنها لجأت إلى حيلة الهروب بالخريطة بوضعها في قطعة قماش على صدر ابنها عبدالمنعم الرضيع حتى تتمكن من المرور من نقط التفتيش الإسرائيلية ونجحت بالفعل وتم إيصال الخريطة للمخابرات المصرية.



