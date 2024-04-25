عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على صدر رضيع .. صابحة الرفاعي فدائية تعاونت مع المخابرات المصرية

الكاتب الصحفي أيمن
الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد

حكى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عن إحدى سيدات سيناء إبان فترات حرب أكتوبر 73، قائلا: إن هذه السيدة تدعى "صابحة الرفاعي" ، حيث كانت تساعد الدولة والمخابرات المصرية ضد العدو الإسرائيلي.


وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين نهاد سمير وفاتن عبد المعبود، أن السيدة صابحة قد نجحت في إعطاء المخابرات المصرية خريطة تحرك القوات الإسرائيلية قبل حرب أكتوبر 1973.

وتابع مبينا أنها لجأت إلى حيلة الهروب بالخريطة بوضعها في قطعة قماش على صدر ابنها عبدالمنعم الرضيع حتى تتمكن من المرور من نقط التفتيش الإسرائيلية ونجحت بالفعل وتم إيصال الخريطة للمخابرات المصرية.


 

الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد حرب أكتوبر 73 اكتوبر 73 العدو الاسرائيلي المخابرات المصرية صابحة الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

ترشيحاتنا

بايت ولازم يتباع.. تراجع تجّار السمك عن قرار غلق المحلات بالسوق|إيه اللي بيحصل؟

فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

الصيف "هَجّم" علينا| تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع القادم.. ماذا يحمل؟

بعد تكذيب السعودية رومي القحطاني.. سيدة عمرها 60 عاما تثير الجدل بمسابقة ملكة جمال الكون

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

أزمة في بطولة الكونفدرالية.. الاتحاد الإفريقي يعلن قرارات عاجلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة الأمان الأبرز.. 4 فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

اكتشف حقيقة تريند قشر الموز بديل حقن البوتوكس

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ