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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تعيد حملات المقاطعة التجار الجشعين إلى بوصلة ضبط أسعار السلع؟

صدى البلد

تحدث الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي عن تأثير  حملات المقاطعة على الأسعار، قائلاً:" المقاطعات تكون عبارة عن حالة من التعبير عن الرفض من الشارع العام لحالة غلاء الأسعار، التي يستغلها بعض التجار الذين لديهم بعض الجشع".


وأضاف يسري الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، قائلاً:"ظاهرة المقاطعة جيدة للغاية ، و الشارع المصري أصبح لديه الثقافة الكافية للوقوف بجانب الحكومة ، في مواجهة عمليات ارتفاع الأسعار الناجمة عن التسعير من التجار، وليست ناجمة عن موجات التضخم".


وأشار مستشار الاستثمار الدولي إلى أنه لا يوجد ندرة للأسماك في مصر، إضافة إلى وجود إكتفاء ذاتي لبعض السلع الأساسية، وفقًا للإحصائيات.

الأسعار غلاء الأسعار مصر اكتفاء ذاتى السلع الأساسية

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