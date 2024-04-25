كولر يزف خبرا سارًا لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزية جميع لاعبي الفريق للمشاركة أمام مازيمبي الكونغولي، باستثناء 2 لاعبين.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان مارسيل كولر: "كل مصابي الأهلي تعافوا عدا لاعبين فقط".

موعد مباراة الاهلي ومازيمبي

ويلتقي الأهلي مع مازيمبى الكونغولي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة ،على استاد القاهرة، فى إياب ‏الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بالكونغو انتهى بالتعادل السلبي.

ويتأهل الفائز من مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى لمواجهة الفائز من مباراتى الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.