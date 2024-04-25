المحافظات تواصل استقبال توريد الأقماح لموسم 2024

تواصل الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، استقبال توريد القمح، وتتابع وزارة التموين يوميا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.



وفى محافظة الدقهلية، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين استمرار المتابعة الميدانية لأعمال توريد القمح، لافتا إلى أن الكميات الموردة بلغت 58 ألفا و327 طنا حتي الآن منذ اليوم اأاول للتوريد الموافق 15 ابريل الجاري.



وقال وكيل وزارة التموين إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح تنتشر في 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن، وأن أسعار التوريد بلغت 2000 جنيه لإردب القمح درجة 5ر23 ، و1950 جنيها لأردب القمح درجة 23 ، و1900جنيه لإردب القمح درجة 5ر22 ويتم السداد خلال 48 ساعة.



ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته بمقر مديرية التموين بالدقهلية وذلك لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أية معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بذلك،وأن الجميع يعمل على قدم وساق مع كافة الجهات المشاركة وأن هذا الموسم سيكون موسم خير للجميع.



وأهاب بالمزارعين والتجار المساهمة في توريد القمح إلي أقرب صومعة أو شونة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.



وفى محافظة كفرالشيخ، أعلن المحافظ جمال نورالدين إستلام 22 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ "الجهات المسوقة للقمح".



وأكد إنتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد،وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أية معوقات.



وقال إنه تم تخصيص 25 موقعا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد محصولهم.



وفى محافظة سوهاج أكد المحافظ طارق الفقى تواصل أعمال حصاد محصول القمح في مساحة 183 ألفا و518 فدانا مزروعة قمحاً بالمحافظة،وتوريد المحصول من خلال17 موقعاً بمختلف مراكز المحافظة، ما بين شون وصوامع وهناجر.



وقال إنه تم استلام 6 ألاف و327 طناً من محصول القمح جرى توريدها من المزارعين منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الجاري،مؤكداً أنه لا توجد أية معوقات أومشاكل تعترض المزارعين عند التوريد إلي الصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف قري ومدن المحافظة،وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديرية التموين،والزراعة،ومباحث التموين،وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام،والتي تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أية مشكلة تعيق توريد الأقماح خلال تلك الفترة.



وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتسهيل عملية التوريد لجميع المزارعين، وضرورة الإلتزام بضوابط توريد القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة، وعدم تسريب أقماح مستوردة، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن محصول القمح وفقاً للأسعار المعلنة،ومراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

يذكر أنه تم رفع سعر توريد أردب القمح ( يعادل 150 كيلو جراما ) للموسم الحالي ليصل إلى 2000 جنيه لدرجة نقاوة 5ر23،و 1950 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و1900 جنيه لدرجة نقاوة 5ر22 .