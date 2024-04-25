حماة الوطن: تحرير سيناء شاهد على إرادة وقوة الشعب المصري ومؤسسات الدولة

هنأ عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال الرتمي في تصريحات اليوم إن هذه الذكرى العظيمة، تمثل رمزًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا ملحمة النصر العظيم لاسترداد أرض الفيروز والحفاظ على الوطن وأراضيه وضمان استقلاله، مؤكدا أن الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة خاضوا معركة كبري بعد ثورة ٣٠ يونيو لتطهير سيناء من الإرهاب بالتزامن مع ذلك قامت الدولة بإطلاق عملية تنمية شاملة في سيناء.

وأكد الرتمي أن سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة مشيدا بكلمك الرئيس السيسي في الذكرى ال ٤٢ لتحرير سيناء، موجها التحية لشهداء الوطن الذي ارتوت سيناء بدمائهم الطاهرة الذكية.

وأكد الرتمي أن تحرير سيناء شاهد على قوة وإرادة الشعب المصري ومؤسسات الدولة في دحر المعتدين والغزاة، وأشاد الرتمي بتأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية للأمن القومي المصري.