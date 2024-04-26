أخبار الفن.. رد فعل مثير من مروة الأزلي بعد فسخ خطبتها وحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

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رد فعل مثير من مروة الأزلي بعد فسخ خطبتها

فسخت الفنانة مروة الأزلى خطبتها من المخرج وائل فرج، قبل الاحتفال بزفافهما بأيام الذى كان مقرر الشهر المقبل، ويأتي ذلك فترة خطوبة استمرت عام ونصف.



فرقة فلكلوريتا تشعل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة برئاسة المخرج محمد محمود ، والمقام علي اوبرا سيد درويش بالإسكندرية.

https://www.elbalad.news/6182588

أنا لسه صغيرة .. رانيا يوسف توجه رسالة مثيرة للصحفيين

حرصت الفنانة رانيا يوسف علي حضور حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير ، في دورته العاشرة ، والمقرر ان تستمر الي يوم 30 من الشهر الجاري .

البيت بيتي 2 الحلقة 2.. الفندق المسكون يشتعل وكريم محمود ومصطفى خاطر داخله

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي أحداث مثيرة، حيث قرر “كراكيري” كريم محمود عبد العظيظ وشقيقه مصطفى خاطر الذهاب الي الفندق المسكون لاكتشاف الحقيقة ومايحدث هناك، وحينما وصلوا وجدوا الفندق يشتعل وهما داخله.