أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، بكلية طب القصر العيني، أن الشابو والأيس والفودو هي أسماء تجارية للمخدرات التخليقية، مشيرا إلى أن المواد التي يتم منها تصنيع المخدرات مدمرة للإنسان.



وقال نبيل عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، نقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن المخدرات الجديدة يتم تصنيعها “تحت السلم”، مؤكدا أن المخدرات هي الشئ الوحيد الذي لم يتأثر بارتفاع الأسعار.

وتابع أستاذ علاج السموم والإدمان، بكلية طب القصر العيني، أن الوهم يسيطر على المدمنين بزيادة مشاعر السعادة لديهم، مؤكدا أن المخدرات التخليقية يتم إدمانها من الجرعة الأولى.