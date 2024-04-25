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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

صدى البلد

تواجه اليونان وإسبانيا ضغوطا متزايدة من حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتوفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا وسط تصاعد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية. 

إن النداء العاجل من القادة الأوكرانيين للحصول على سبعة أنظمة إضافية، بما في ذلك صواريخ باتريوت أمريكية الصنع أو أنظمة إس-300 التي طورها الاتحاد السوفييتي، يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد العدوان المستمر.

قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان لن ترسل صواريخ باتريوت وأنظمة إس-300 إلى أوكرانيا، على الرغم من الضغوط التي يمارسها حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف.

قال ميتسوتاكيس: "لقد سُئلنا وشرحنا لنا سبب عدم قدرتنا على القيام بذلك"، في إشارة إلى الضغوط التي تعرض لها من زعماء آخرين.

وقال ميتسوتاكيس: “لقد دعمت اليونان أوكرانيا بطرق مختلفة بالمواد الدفاعية”. "لكننا قلنا منذ اللحظة الأولى أننا لا نستطيع التخلص من أنظمة الأسلحة، التي تعتبر بالغة الأهمية لقدرتنا على الردع".

إن دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إنشاء أنظمة دفاع جوي فعالة تسلط الضوء على مدى إلحاح الوضع، حيث أعلنت ألمانيا فقط عن شحن نظام باتريوت واحد حتى الآن.

وناشد زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون شخصياً رئيسي وزراء إسبانيا واليونان، مؤكدين على ضرورة دعم أوكرانيا نظراً لخطورة التهديد الذي تواجهه.

وفي اجتماع عقد مؤخراً لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، كرر المسؤولون الأوكرانيون طلبهم للمساعدة، ولكن لم يتم تقديم أي التزامات فورية. وينبع الضغط على اليونان وإسبانيا من امتلاكهما أنظمة دفاع جوي متعددة، بما في ذلك صواريخ باتريوت وأنظمة إس-300، والتي تعتبر حاسمة للدفاع عن أوكرانيا.

وفي حين تمتلك بولندا ورومانيا أيضًا صواريخ باتريوت، إلا أن الضغوط المفروضة عليهما أقل بسبب موقعهما الضعيف على الحدود الأوكرانية. وتواجه بولندا، على وجه الخصوص، تحديات في تحويل الموارد بعيدا عن حماية مستودعات الإمدادات الحيوية. ومع ذلك، تمتلك أوكرانيا بالفعل العديد من أنظمة باتريوت، إلى جانب أنظمة صواريخ أرض جو من الحقبة السوفيتية.

وافق مجلس النواب مؤخراً على حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، ومن المرجح أن تشمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي. ويتوقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تعهدات جديدة بإمدادات الدفاع الجوي قريبا، بعد مراجعة قدرات الدول الأعضاء. تم التأكيد على ضرورة معالجة النقص في الدفاع الجوي في أوكرانيا خلال اجتماع افتراضي لوزراء دفاع الناتو مع الرئيس زيلينسكي.

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