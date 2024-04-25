محمد موسى: أي حد يقولك أنا بلوجر أو يوتيوبر اعرف إنه عواطلي

قال الإعلامي محمد موسى، إنه حذر كثيرا من عام 2016 قال الإعلامي محمد موسى، إنه حذر كثيرا من عام 2016 من مصطلح بلوجر أو يوتيوبر، موضحا: "لأنهم باختصار ناس معندهاش أي مشكلة في حياتها أنهم يعملوا أي شيء عشان يجيبوا فلوس". من مصطلح بلوجر أو يوتيوبر، موضحا: "لأنهم باختصار ناس معندهاش أي مشكلة في حياتها أنهم يعملوا أي شيء عشان يجيبوا فلوس".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية ألقت القبض خلال الساعات الماضية على بلوجر لها حكايات كثيرة غير فيديو هاتها من حفلات مشبوهة لعلاقات مشبوهة وابتزاز ناس بفيديوهات بتنشرها علي حساباتها علي السوشيال ميديا عشان تفضح بها ناس وبعد كده ترجع تقايضهم.. بأنهم يدفعوا لها فلوس أو تستمر في فضحهم".

عواطلى ونصاب



تابع، الناس دي ولا ذمة ولا أخلاق ولا ضمير وهنا نصيحتي لكل الناس بلاش تصنعوا أبطال من ورق الناس دي استفحلت ولولا وزارة الداخلية كل يوم والتاني بتقبض علي حد منهم كان المجتمع اتنيل بنيله ولكن هرجع وأقول انتم السبب لأنكم أنتم اللي بتعلوا مشاهداتهم وبتعملوا لهم سعر .. باختصار أي حد يقولك أنا بلوجر أو يوتيوبر أعرف أنه عواطلي أو نصاب".

