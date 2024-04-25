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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

الاسماك
الاسماك

قال وسام الصفتي منسق مبادرة المقاطعة على مستوى الجمهورية أن المبادرة لا تقتصر على الأسماك فقط.

 

وأوضح وسام الصفتى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر قناة "النهار" أن مبادرة المقاطعة تشمل الأسماك واللحوم الدواجن وذلك بسبب جشع التجار وهامش الربح الكبير.

 

وتابع وسام الصفتى قائلا:" مقاطعة الأسماك بدأت من بورسعيد، لأنها مدينة ساحلية وأكل السمك أساسية عندهم وكنا بناكلها 4 مرات فى الأسبوع وبسبب التجارة الناس كانت بتقعد بال15 يوم مش عارفه تاكل سمك".

 

وأضاف منسق مبادرة المقاطعة، بعد ارتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية تم التحدث من بائعين السمك وتجاره لخفض الأسعار فكان الرد “دا عرض وطلب اللى عاوز ياكل ياكل واللى مش عاوز ما يكلش”.

لي ذراع

 

وتابع منسق مبادرة المقاطعة: "التجار حاولوا لى ذراع المواطنين فقرر أهالى بورسعيد المقاطعة فانخفضت أسعار الأسماك بنسبة 70%".

 

ارتفاع الأسعار اسعار الاسماك اكل السمك اللحوم والدواجن بورسعيد جشع التجار

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