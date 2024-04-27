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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

1670 حالة .. حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية نبتيت بمشتول السوق

صدى البلد

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على ١٦٧٠ حالة من أهالى قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية. 

 

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ١٣٠٠ حالة، وتم تحويل ٤٥ حالة إلى مستشفي جامعة الزقازيق في العديد من التخصصات الطبية وهي (باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - جلدية - رمد - أنف وأذن وحنجرة) .

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه شاركت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات ٣٧٠ حالة وتم توجيه الحالات التي تم الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة ناديه طه عميد كلية التمريض ، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

مناقشة آليات تنفيذ أعمال التغطية والرصف لطريق ترعة العوجة بمدينة الزقازيق

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى مشاركة كلية الصيدلة فى أعمال القافلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية الطب البيطري بالجامعة شاركت بالكشف علي ٧٦ حالة من الحيوانات و١٣٠ حالة من الطيور و٤٠ حالة من الأغنام وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم بالمجان ،كما قام فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعقد لقاءات مع المستفيدين من القافلة وقاموا بالتوعية ضد أخطار الإدمان وتعاطي المخدرات.

التخصصات الطبيه الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الخدمات الطبية العيادات المتخصصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنشطة الطلابية تنمية البيئة جامعة الزقازيق خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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