عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة آليات تنفيذ أعمال التغطية والرصف لطريق ترعة العوجة بمدينة الزقازيق

صدى البلد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزاره الطرق والنقل والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري وذلك لبحث ومناقشة آليات تنفيذ اعمال التغطية والرصف لترعه العوجة خلف مسجد القدس بمدينة الزقازيق وصولا لطريق بنايوس / بهنباي بمركز الزقازيق بطول 1.5 كم جاء ذلك عقب جولته الصباحية بمركز الزقازيق.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين جهات العمل المعنية لسرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات والمعاينات اللازمة لبدء الاعمال بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يخدم القادمين من مدن شمال المحافظة والمتجهين عبر الطريق الإقليمي وخاصة أصحاب سيارات النقل الثقيل وكذلك  لتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق وتوفير الوقت والجهد علي المسافرين

وأوضح محافظ أنه فور الانتهاء من اجراء الدراسات اللازمة لبدء الاعمال بالطريق سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا في رفع كفاءة البنية التحتية بكافه القطاعات وخاصه قطاع الطرق والكباري وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في تخفيف التكدس المروري بها.

الاعتمادات المالية الخدمات للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطرق والنقل الطرق الداخلية الطرق والكباري تخفيف التكدس المرورى توفير الاعتمادات المالية شبكة الطرق الداخلية رفع كفاءة البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

ترشيحاتنا

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة

لأول مرة بعد الطلاق.. هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي على إنستجرام

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون وتدمير جرافة |تفاصيل

متحدث التعليم يكشف تفاصيل هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ