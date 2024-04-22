مناقشة آليات تنفيذ أعمال التغطية والرصف لطريق ترعة العوجة بمدينة الزقازيق

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزاره الطرق والنقل والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري وذلك لبحث ومناقشة آليات تنفيذ اعمال التغطية والرصف لترعه العوجة خلف مسجد القدس بمدينة الزقازيق وصولا لطريق بنايوس / بهنباي بمركز الزقازيق بطول 1.5 كم جاء ذلك عقب جولته الصباحية بمركز الزقازيق.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين جهات العمل المعنية لسرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات والمعاينات اللازمة لبدء الاعمال بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً هاماً يخدم القادمين من مدن شمال المحافظة والمتجهين عبر الطريق الإقليمي وخاصة أصحاب سيارات النقل الثقيل وكذلك لتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق وتوفير الوقت والجهد علي المسافرين

وأوضح محافظ أنه فور الانتهاء من اجراء الدراسات اللازمة لبدء الاعمال بالطريق سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا في رفع كفاءة البنية التحتية بكافه القطاعات وخاصه قطاع الطرق والكباري وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في تخفيف التكدس المروري بها.