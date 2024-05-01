عمر الشبراوي سفيراً للنوايا الحسنة على مستوى الجامعات المصرية

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الطالب عمر محمد الشبراوي لاختياره سفيراً للنوايا الحسنة علي مستوي الجامعات المصرية داعمًا لطاقات ذوي الهمم من الشباب وذلك خلال انعقاد الملتقى القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين بالفيوم والملتقى القمي الثالث لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم .



واكد " الجيزاوي" حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.



كما قدم الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي التهنئة للطالب ، مشيدا بتميز وتفوق طلاب الكلية في المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات ورغبتهم في تحقيق المراكز الأولى.