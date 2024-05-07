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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر: دعم مستمر وتطوير شامل للخدمات الطبية

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

 تتألق محافظة البحر الأحمر في مصر كواحدة من النماذج المبهرة للتطور والتحسن الملحوظ  في خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.

أوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا وتجهيزًا بأحدث التقنيات الطبية، و تم توفير أجهزة طبية حديثة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام بتكنولوجيا حديثة ومباني مجددة.

وأوضح أنه بفضل القوافل الطبية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع كليات الطب المختلفة، وصلت الرعاية الصحية إلى المناطق النائية والمعزولة بالمحافظة، مما سهّل الوصول إلى الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أنه تم توفير العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك عمليات جراحية متقدمة وعلاج الأمراض الشائعة، مما أسهم في تعزيز رعاية المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الدعم المستمر للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الطبية الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية.

 

البحر الأحمر القطاع الصحي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الغردقة

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