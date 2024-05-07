في اليوم الأول.. المراكز التكنولوجية بالغردقة تستقبل ملفات التصالح على مخالفات البناء

بدأت المراكز التكنولوجية بأحياء مدينة الغردقة (شمال ، جنوب)، اليوم الثلاثاء، تلقي ملفات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم1121 لسنة 2023 وذلك في اليوم الأول من تطبيق القانون.

ووجه ياسر حماية، رئيس المدينة، بتقديم كافة سبل الدعم للمتقدمين بملف التصالح على مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

أولويات الدولة

أكد "حماية"، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، هو أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران بالمدن.

بدء تطبيق قانون التصالح

وبدأت المحافظات اليوم الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2024، تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد؛ حيث تستقبل بدءا من اليوم طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح.

ضبط منظومة العمران

ويساهم القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، فضلا عن تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

تطبيق على الهواتف المحمولة

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة «أبلكيشن» يتيح للمواطن صاحب المخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بتقديم البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، على أن يجري تحويلها إلى المركز التكنولوجي التابع له في المحافظة.

المراكز التكنولوجية

تستكمل باقي خطوات وإجراءات التصالح داخل مقار المراكز التكنولوجية؛ مما يساهم في توفير الوقت، والتخفيف على المواطنين، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.