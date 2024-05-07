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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمسيرة انقضاضية.. قصف هدف إسرائيلي عسكري في الجليل الأعلى

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرة إنقضاضية أطلقت من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في الجليل الأعلى.

وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف في وقت سابق  اطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية.

فيما قصف حزب الله جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان له ان ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان في وقت سابق استهدافها زبدين ورويسات العلم وشتولا المطلة بالأسلحة الصاروخية.

واستهدف  حزب الله اللبناني موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا

كما شن  حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب  بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي  الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب
 

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