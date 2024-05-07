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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة: زراعة 500 ألف شجرة مثمرة وزيادة الرقعة الخضراء بنسبة 20%

صدى البلد

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إنه تم زراعة 500 ألف شجرة مثمرة تم استلامها من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة). 

جاء ذلك خلال حضور المحافظ جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التي افتتحتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم "الثلاثاء" ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، بحضور محافظي الجيزة والقليوبية. 

وأوضح المحافظ أهمية هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

وقدم الشكر لوزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي على الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرا إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بخطوات استباقية في هذا الملف.

واستعرض جهود المحافظة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث قامت بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بزراعة 350 ألف شجرة داخل الحدائق والمدارس والجامعات والشوارع والطرق الرئيسية والمحاور.

وأضاف أنه تم زراعة 150 ألف شجرة موزعة على 38 حيًا داخل المحافظة، كما تم زيادة الرقعة الخضراء داخل القاهرة بنسبة 20% من خلال زيادة مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وأسفل الكباري، وتم تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأعمال العناية والصيانة والري للحفاظ عليها.

وتابع أنه تم شراء 151 حافلة "أتوبيس" تعمل بالغاز الطبيعي منهم 85 حافلة مكيفة وهي سيارات صديقة للبيئة وتوفر في تكاليف التشغيل، كما تم شراء 70 حافلة تعمل بالكهرباء، وتم إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتشغيل هذه الحافلات بالهيئة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتحويل 1962 حافلة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار على 6 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ327 حافلة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية.

ولفت إلى أنه بمجال الطاقة والكهرباء، قامت المحافظة بتحويل المباني الداخلية بالديوان للعمل بالطاقة الشمسية، وتم تحويل 12 مبنى من أحياء المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، وجاري العمل على تطبيق الطاقة الشمسية على باقي الأحياء.

وأشار إلى أنه تم استبدال 270 ألفًا و256 كشافًا من أعمدة الإنارة للعمل بلمبات موفرة منهم 70 ألف عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، منوهًا بأن المحافظة اتخذت عدة إجراءات وقائية بمجال التعامل مع الملوثات الحادة لهواء القاهرة والسحابة السوداء من بينها الحد من الإنبعاثات الحرارية الصادرة عن الأنشطة الصناعية (المسابك - الفواخير) ومنع الحرق المكشوف للقمامة والتعامل مع ظاهرة الاشتعال الذاتي للمقالب العشوائية، والحد من إنبعاثات عوادم السيارات والمركبات.

ولفت إلى أنه تم أيضًا حصر بؤر تلوث الهواء بدقة والتعامل معها بكل حزم بما يتوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتكثيف المراقبة الجيدة على المقالب العمومية والمناولات لتجميع القمامة.

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