حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في "مذبــ ــحة رفح الثانية" لـ23 يونيو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة محمد السعيد الشربيني، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتى قد حكم فيها بالإعدام فى وقت سابق على الإرهابى عادل حبارة، لجلسة 23 يونيو للحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".