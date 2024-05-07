لاعب سوبر| الأهلي يسعى لحسم صفقة من العيار الثقيل لخلافة ديانج

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية ، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي يصر على التعاقد مع تيبوهو موكوينا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تحسبا لرحيل المالي أليو ديانج، لدعم خط الوسط.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك "صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية : الأهلي مازال يصر على التعاقد مع تيبوهو موكوينا نجم وسط فريق صن داونز".

وعلى جانب آخر يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد السكندري على إستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.