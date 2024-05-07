لجنة لرصد تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمنشآت الشبابية والرياضية بالقليوبية

تابعت لجنة من وزارة الشباب والرياضة إجراءات تشغيل حمامات السباحة بمحافظة القليوبية بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة إجراءات الامن والسلامة بحمامات السباحة على مستوى المحافظات تمهيدا لبدء النشاط الصيفي بمراكز الشباب.



وتشكلت اللجنة من محسن محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات و الكوارث والحد من المخاطر، و احمد حشيش استشاري الأزمات، و سعيد مصطفي مدير إدارة الرصد و المتابعة، والدكتور بدر رجب مدير إدارة التنسيق و الاتصال الحكومي، و مني سعيد مدير إدارة المخاطر، و ياسر الكومي مسؤل الأزمات، منه الله محسن مسؤول المخاطر للوقوف على عوامل الأمن والسلامة داخل الأندية و مراكز الشباب بالقليوبية .



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهتمام المديرية بالمتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية سواء من متابعي الإدارات الفرعية او لجان المتابعة المركزية بالمديرية او متابعات مديري الادارات الفرعية لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة والتزام حمامات السباحة بالاكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة حرصا على سلامة المترددين .



جاء ذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمرور والرصد الميداني للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية للتأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمنشآت وتشمل سلامة الاسوار والمبانى الإدارية ولوحات الكهرباء وحقيبة الإسعافات الأولية، وصلاحية طفايات الحريق.



وكذلك متابعة تثبيت العارضة بالملاعب وعزل أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، ومساحات الأمان و صلاحية النجيلة؛ وأكواد حمامات السباحة، والاشتراطات الخاصة بوزاره الصحة وتلافى ملاحظات لجنة الإتحاد المصرى للسباحة والغوص ؛وصالات الأنشطة الرياضية والأجهزة المستخدمة في صالات الجيم. والتأكيد على الإستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتم التنبيه علي ضرورة الصيانة الدورية للمراكز وتوفير عوامل الأمن والسلامة طوال العام حفاظاً على الأروح والممتلكات.