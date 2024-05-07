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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة قناة السويس يؤكد زيادة التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

صدى البلد

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور أن حجم التعاون بين الجامعة، مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يزاد يوماً بعد يوم، معربا عن سعادته بالتعاون الدائم مع الجانب الصيني.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم / الثلاثاء/ مع وفد الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية برئاسة جاو شياو جي عميدة معهد التاريخ القديم وسكرتير الحزب بالأكاديمية، وضم الوفد مسؤولين وباحثين من معهد بحوث التاريخ الصيني التابع للأكاديمية الصينية وجامعة سيتشوان ومتحف كومورو ببكين، وحضر اللقاء المدير المصري لمعهد كونفوشيوس بالجامعة الدكتور حسن رجب، والمدير الصيني للمعهد جانغ تينغ هونغ.


وقدم الدكتور ناصر مندور، درع جامعة قناة السويس عميدة معهد التاريخ القديم وسكرتير الحزب بالأكاديمية، تقديرا لزيارتها للجامعة كما قدمت رئيسة وفد الأكاديمية بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة والتي تعبر عن الثقافة الصينية.


وفي سياق آخر، أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية مهارات العرض والتقديم لدى الطلاب وزيادة ثقتهم بأنفسهم وتكوين خبراتهم التي أصبحت ضرورة ملحة في كافة المجالات.


جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة اليوم /الثلاثاء/ في افتتاح فعاليات المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".


من جانبه أكد مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة الدكتور تامر شوقي أن الذكاء الاصطناعي يعد قفزة نوعية وفريدة في عالم البرمجيات والهدف الأساسي منه بناء الآلات الذكية القادرة على أداء المهمات المعقدة في محاكاة لذكاء البشر، مشيرا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ضرورة ملحة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي بل هو حاضر ومستقبلنا القريب، موضحا أن المؤتمر هذا العام يأتي لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق هذه الأهداف في المنطقة العربية.

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