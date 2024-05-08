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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام إجراء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في يومها الأول.

حيث يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع و الخامس الابتدائي  وطلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات" الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 مايو حتي 15 مايو وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.


واطمئن المحافظ علي أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان مؤكدًا على توفير مديرية التربية والتعليم كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.


ووجه راشد بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.


ومن جانبه أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ،على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول مع المتابعة اليومية للعملية الأمتحانية بكافة الإدارات التعليمية.

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