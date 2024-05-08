وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددا من لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات النقل بلجان مدارس تعليم الجيزة، وحجرات الكنترول بالمدارس وشيتات الرصد.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة الامتحانات في اليوم الأول لامتحانات النقل للمراحل المختلفة.

وقام سلومة بالمرور على لجان مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وكان في استقباله حنان موسى مدير عام الإدارة.

كما تابع وكيل تعليم الجيزة، مدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات، والمدينة الجامعية النموذجية الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة الدقي التعليمية، وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة

وواصل سلومة، جولته بمتابعة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وكان فى استقباله مدير المدرسة عصام عبيد.

كما تفقد وكيل تعليم الجيزة، لجان الامتحانات وتحاور مع الطلاب حول تقييمهم للامتحان وهل توجد أية مشاكل تواجههم أثناء أدائهم للامتحان.

وأكد سلومة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

كما نبه سلومة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان .

كما تابع غرف العزل وتأكد من وجود الزائرة الصحية ونبه على عزل أية حالة مريضة، ومتابعة اللجان الخاصة لهم.

كما توجه لمتابعة اللجان الخاصة بالطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تابع حجرات الكنترولات وأكد على ضرورة الدقة فى التصحيح والانتهاء منه أولا بأول.

وأثنى وكيل تعليم الجيزة، على الأداء المميز بالإدارات التى تمت زيارتها وأشاد بالجهد المبذول وأعرب عن تقديره للنظام والانضباط داخل اللجان وخارجها من مديرى المدارس والمعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس.

وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وطلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وطلاب الصف الأول الإعدادي مادتي اللغة العربية والخط.

وطلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.

فى سياق متصل وبعد جولات وكيل تعليم الجيزة لمتابعة سير العملية الامتحانية بالإدارات السابق ذكرها باشر سلومة عمله بمتابعة غرف عمليات الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية من خلال شبكة الكونڤرانس.

واطمأن على سير العملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية ونبه على المتابعات المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لسير العملية الامتحانية بالمدارس وذلك فى حضور سمية الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ورشا يوسف مدير شئون الطلبة والامتحانات، ومديرى المراحل.

كما شدد على ضرورة التأكيد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو السماعات أو الساعات الإلكترونية أو الكتب أو المذكرات الخاصة بالمادة التى يؤدى الطلاب فيها الامتحان أو أى وسيلة أخرى من سائل الغش وذلك لمصلحة الطالب وعدم تعرضه للمساءلة القانونية وحرمانه من الامتحان.

وأكد سلومة على التصدى وبحزم لحالات الشغب أو البلطجة داخل اللجان وتحويل هذه الحالات للشئون القانونية والتطبيق اللوائح والقوانين على تلك الحالات.

كما تأكد من أداء طلاب الصف الأول الثانوى للاختبار الإلكترونى وكانت نسبة التمكين %98 وذلك بالمدارس المجهزة بالبنية التكنولوچية.

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