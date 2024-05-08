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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تناقش ترتيبات زيارة رئيس أذربيجان لمصر في يونيو المقبل

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف، سفير أذربيجان لدى مصر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها أثناء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بجمهورية أذربيجان خلال شهر فبراير 2022 برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري،  رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري.
 

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كما ناقش الجانبان الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال العام الحالي حيث تهدف الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، لمصر خلال يونيو المقبل، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية ومن ضمنها الصحة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، وغيرها من المجالات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية انعقاد منتدى لرجال أعمال البلدين وممثلي الشركات المصرية والأذرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

كما تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

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