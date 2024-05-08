إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الجيش الصهيوني أنه قد أصيب 520 ضابطا وجنديا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب

وتابع الجيش الإسرائيلي بأن 243 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جروحهم خطيرة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة أنه لليوم الثاني يمنع الاحتلال إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع.

وذكرت وزارة الصحة بأن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.

وكما ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34.844 شهيدا و78.404 مصابين منذ 7 أكتوبر.

