في اتصال هاتفي.. العاهل الأردني يعرب عن مخاوفه وقلقه لرئيس وزراء كندا

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن مخاوفه من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء.

كما جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون أية عوائق أو تأخير.

وجدد العاهل الأردني إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

من جانبه ، ابدي ترودو عن قلقه من هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تم التأكيد، في الاتصال، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.