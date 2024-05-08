فوز فريق الأمل بنادي الزمالك أمام نادي دجلة

فاز فريق "الأمل" بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة.

سجل ثنائية الزمالك عمار ياسر، وشهدت المباراة مستوى فني مميز من جانب لاعبي الزمالك على مدار شوطي المباراة، و استطاع شباب الأبيض السيطرة بشكل كامل على مجريات اللقاء، ونجحوا في تسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص المحققة.

و تصدر الزمالك مجموعته برصيد 9 نقاط ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة زد اف سي يوم الجمعة المقبل.

ويتكون فريق الأمل بالزمالك، من مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ويقود فريق الأمل كلا من، أحمد رزق وحازم إمام مدربين، ومحمد عبد الجواد ميشو مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وأشرف محمود أخصائى تأهيل وإصابات، ويوسف زكريا إعداد بدني، ورفعت حمدي وإبراهيم بحر مسؤولي المهمات.

ويشرف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين على فريق "الأمل"، بجانب كل من عماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي أعضاء لجنة المتابعة الفنية .