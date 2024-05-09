عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انعدام كامل في إيصال المساعدات لغزة بسبب سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني

معبر رفح
معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في معبر رفح، إن رئيس هيئة المعابر في قطاع غزة أشار إلى أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري يعد بمثابة حكم بالموت على جميع سكان القطاع، وهذا يعكس الدور الذي يقوم به منفذ رفح البري سواء من الجانب المصري وصولا إلى منفذ رفح في فلسطين.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أنه بسبب السيطرة الكاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية يوجد انعدام كامل في إيصال المساعدات الإنسانية نظرا لعرقلة إسرائيل في إيصال هذه المساعدات والمنع المتعمد لإيصالها، بجانب استقبال الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه في ظل هذه التوترات لا يزال منفذ رفح البري يواصل عمله بشكل دؤوب، وهناك تمركز لعربات الإسعاف سواء أمام أو داخل المنفذ، استعدادا لأي طارئ قد يحدث أو السماح من الجانب الإسرائيلي بعبور أي أحد من المصابين.

ولفت إلى أن هناك ما يزيد على 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة يحاصرون الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وغير ذلك من الجرحى والمصابين الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 80 ألف جريح ومصاب نظرا للحصار الممتد والعمليات العسكرية التي تجرى على أرض من قبل قوات الاحتلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

إمام عاشور يعلق على عودة غزل المحلة للدوري الممتاز

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024..وهذه قيمة عيار 21|فيديو

شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

زعيم المعارضة الإسرائيلي يطالب بطرد بن غفير من حكومة الاحتلال

عروض خليجية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد الأهلي عقد علي معلول

أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-