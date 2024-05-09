انعدام كامل في إيصال المساعدات لغزة بسبب سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني

قال أيمن عماد، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في معبر رفح، إن رئيس هيئة المعابر في قطاع غزة أشار إلى أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري يعد بمثابة حكم بالموت على جميع سكان القطاع، وهذا يعكس الدور الذي يقوم به منفذ رفح البري سواء من الجانب المصري وصولا إلى منفذ رفح في فلسطين.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أنه بسبب السيطرة الكاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية يوجد انعدام كامل في إيصال المساعدات الإنسانية نظرا لعرقلة إسرائيل في إيصال هذه المساعدات والمنع المتعمد لإيصالها، بجانب استقبال الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه في ظل هذه التوترات لا يزال منفذ رفح البري يواصل عمله بشكل دؤوب، وهناك تمركز لعربات الإسعاف سواء أمام أو داخل المنفذ، استعدادا لأي طارئ قد يحدث أو السماح من الجانب الإسرائيلي بعبور أي أحد من المصابين.

ولفت إلى أن هناك ما يزيد على 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة يحاصرون الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وغير ذلك من الجرحى والمصابين الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 80 ألف جريح ومصاب نظرا للحصار الممتد والعمليات العسكرية التي تجرى على أرض من قبل قوات الاحتلال.