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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قنديل يناقش مجالات التعاون مع جامعة 15 مايو وتطوير مستشفي بدر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفداً من جامعة 15 مايو، برئاسة  ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محب الرافعي، نائب رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، ومناقشة آليات تحديث وتطوير مستشفي بدر الجامعي.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور هابي حسني، مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجامعتين، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي والتدريب الطبي.

وأكد د. قنديل على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعتين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير الخدمات الطبية المقدمة.

وقال د. قنديل: "نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع جامعة 15 مايو، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة التي تخدم القطاع الصحي وترتقي بمستوى الرعاية الطبية في مصر."

 

جامعة حلوان جامعة 15 مايو

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