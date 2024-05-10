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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أفضل روتين صيفي للعناية بالبشرة الجافة| تفاصيل

البشرة
البشرة

الصيف هو وقت الشمس والمرح والمغامرات في الهواء الطلق ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من جفاف الجلد، يمكن أن تجلب أشهر الصيف أيضًا تحديات مثل زيادة الجفاف والحساسية، لمحاربة هذه المشكلات وضمان بقاء بشرتك صحية ومشرقة، من المهم تعديل روتين العناية بالبشرة ليناسب الموسم، من خلال دمج منتجات الترطيب والتغذية والحماية، يمكنك الحفاظ على بشرتك الجافة سعيدة ومتوهجة طوال فصل الصيف.

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الخطوة 1: توصية منتج التنظيف اللطيف: المنظف المرطب لماذا يعمل: يساعد المنظف المرطب على إزالة الأوساخ والزيوت والشوائب دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، وهو أمر بالغ الأهمية للبشرة الجافة خلال أشهر الصيف

الخطوة 2: التقشير (1-2 مرات في الأسبوع) توصية المنتج: مقشر لطيف بمكونات مرطبة. لماذا يعمل: يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يسمح للمرطبات بالتغلغل بشكل أكثر فعالية. ابحث عن مقشر لطيف لا يسبب تهيجًا أو جفافًا لبشرتك

الخطوة 3: توصية منتج التنغيم: التونر المرطب لماذا يعمل: يساعد التونر المرطب على توازن مستويات الرقم الهيدروجيني للبشرة ويجهزها للخطوات التالية في روتين العناية بالبشرة. كيفية الاستخدام: ضعي التونر على قطعة من القطن ثم امسحيها بلطف على وجهك، وتجنب منطقة العين. الخطوة 4: توصية منتج تعزيز الترطيب: مصل حمض الهيالورونيك لماذا يعمل: حمض الهيالورونيك هو مكون مرطب قوي يساعد على جذب الرطوبة والحفاظ عليها في الجلد، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة التي تحتاج إلى تعزيز الترطيب

الخطوة 4: توصية منتج تعزيز الترطيب: مصل حمض الهيالورونيك لماذا يعمل: حمض الهيالورونيك هو مكون مرطب قوي يساعد على جذب الرطوبة والحفاظ عليها في الجلد، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة التي تحتاج إلى تعزيز الترطيب

كيفية الاستخدام: ضعي بضع قطرات من مصل حمض الهيالورونيك على وجهك واتركيه بلطف على بشرتك حتى يتم امتصاصه بالكامل.

المصدر: boldsky

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