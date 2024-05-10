محامي حسين الشحات: بيان بيراميدز يؤثر على سير العدالة..وسأقدم بلاغًا للنائب العام

أكد أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه فوجئ بوجود بيانات مرسلة بشأن قضية محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بأن المحكمة رفضت الدفوع والدفاع، لأن المحكمة حجزت الدعوى للحكم يوم 30 مايو القادم، مشيرا إلى أن المحكمة لم تبدي أي قرار أو رفض للدفوع، وفوجئت بالبيانات المنشورة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ما صدر من بيانات جريمة والتأثير على سير العدالة وعقوبتها الحبس، وما حدث خطأ مهني جسيم، وكنت أرفض مطلقًا الحديث في الإعلام، كما رفضت الحديث مع الصحفيين في المحكمة، أما أن يتم إرسال بيانات ليس لها أساس من الحقيقة، فهو يقع تحت طائلة قانون العقوبات".

وأضاف: "البيان يؤثر على سير العدالة، وكنا في المحكمة والجميع قدم دفاعه، والصحفيين قاموا بتدوين ذلك، لكن البيانات التي صدرت مخالفة لقانون العقوبات، وسأقوم برفع دعاوى قضائية في كل ما نشر بهذا الأمر، والصحفيين سيقوموا بإظهار الرسائل المرسلة لهم، والزملاء الصحفيين تحدثوا معي وأبلغوني بما حدث وما جاء في البيان".

وأكمل: "بيان نادي بيراميدز يؤثر على سير العدالة، وسأضطر آسفا لتقديم بلاغ للنائب العام، ولا تعليق مطلقا على أحكام القضاء، لكن نادي بيراميدز نصب نفسه قاضيا، ولا يجب المساس بقضاء مصر، وكأنهم أصحاب قرار".

وتابع: "سنقدم بلاغ للنائب العام، واريد معرفة كيف رفضت المحكمة طلباتي التي تخص الدفاع عن حسين الشحات، والقاضي الجليل الموجودة على المنصة، هو صاحب القرار، فهل سيطلب القاضي استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أم سيحيل القضية إلى المحكمة للدستورية".

وأكد: "لا يجوز لي التحدث عن أن رفض القاضي، طالما لم يصدر حكما أو قرارا حتى الآن، والواضح أنني أصبحت المستهدف من هذا البيان بعدما ترك نادي بيراميدز حسين الشحات، وسأرد عليهم ببلاغ للنائب العام، بعلمهم بقرار سيادة القاضي الجليل".

وأضاف: "لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكن الموضوع أصبح (أنا) المستهدف، مسئولي بيراميدز تركوا حسين الشحات، وقاموا باستهدافي، ومن الوارد أن يكون تضايقوا من مرافعتي، أريد أن يتحدث محامي نادي بيراميدز أو رئيس النادي، ويقولوا أن المحكمة رفضت مرافعتي، أتمنى أن يقول ذلك، حتى أخذ ما يقوله مستندًا مسموعًا أمام النائب العام، وأتحدى أن يخرج ويدلي بأي تصريح ويؤكد على بيان نادي بيراميدز".

وتابع: "أتمنى أن يخرج محامي الشيبي للخروج للتصريح والإدلاء بأن بيان نادي بيراميدز صحيح، وأن مرافعتي تم رفضها، وأنا قمت برفع دعوى قضائية ضد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ولكنه بصفته (صاحب شركة)، وكسبت القضية في الدرجة الأولى، وهي دعوة تخص أحد شركات الاتصالات، وربما تكون السبب في هذا البيان".

وأشار إلى أنه لا يجوز مطلقا إصدار بيانات تمس العدالة مطلقًا، مضيفا: "أكن كل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز، لكن لا يجوز إصدار بيانات بشأن رفض طلبات الدفاع، فلا أحد يعرف أي شئ لأن القضية لم يتم الحكم أو صدور قرارات فيها، وكون أنه يصدر هذه البيانات فهو أمر غريب، بل وأنهم تحدثوا عن رغبتهم في حبس حسين الشحات 3 سنوات".

وأضاف: "قولت أن الأهلي والزمالك هم الناديين الأكبر في الوطن العربي وكذلك الاسماعيلي والاتحاد السكندري من أصحاب الشعبية الكبيرة في مصر، ولم أقول بيراميدز، وربما يكون ذلك قد أحزنهم، وأتمنى أن يخرج الاستاذ هاني بكري محامي الشيبي على الهواء ويكون في مناظرة معي ليقول لي كيف كتب هذا البيان، أتمنى أن يخرج المحامي أو أي مسئول في نادي بيراميدز يخرج بشكل رسمي، ويؤكد على صدور هذا البيان بشكل رسمي، أريد أحد أن يواجهني من نادي بيراميدز أو المحامي".

وأردف: "من حق محامي الشيبي أن يطلب ما يشاء أمام المحكمة، وليس من شأني أن أقول بأن المحكمة سترفض طلبه، لا تعليق أبدًا على قضية منظورة أمام القضاء، لا استطيع أن أقول أن المحكمة رفضت دفاعه، أناشد مدير نادي بيراميدز أو هاني سعيد يخرج للتأكيد على ما جاء في البيان، والمحكمة لها قدسيتها وخصوصيتها، أريد أن يظهر أمام الشعب المصري كله أن هذا البيان افتراء على أشرف عبدالعزيز وقضاء مصر، لم أبدي رأيي مطلقا في دفاع لاعب بيراميدز، والمحكمة قرارها يوم 30 مايو".

واستطرد: "لا يجب أن أقول أي شئ بأنني مطمئن للحكم، أنا ارضيت ضميري وقمت بالدفاع عن اللاعب، والمحكمة ستصدر قرارها في النهاية، ولازال هناك درجات آخرى للتقاضي، فأنا اتحدث كرجل قانون ولا يجوز أبدًا الحديث عن أي شئ أو التعليق على دفاع زميلي مطلقا، وأطلب مواجهة محامي الشيبي أو أي مسئول في بيراميدز، وأنبه لوسائل الإعلام أن هذا البيان يؤثر على سير العدالة، ولذلك لو استمرت سأقدم بلاغ أيضا ضد المواقع الالكترونية".

وأتم: "المادة 187 واضحة تمامًا بشأن إصدار بيانات والقضية منظورة ولم يصدر فيها أي قرارات او احكام اليوم، أقول لنادي بيراميدز، من أين جئت بأن القاضي رفع دفاعي، ولو لم يكن مسئولي بيراميدز هم المسئولين عن إصدار البيان أو المحامي فعليهم إصدار توضيح بذلك، نريد أن يتحدث (مُصدر البيان) بشكل رسمي، وأعتقد أن الشعب المصري والجميع علم أن البيان عارٍ تماما من الصحة، وعلى وسائل الاعلام التأكيد على مصدر البيان بشكل رسمي".