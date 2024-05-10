الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

تناولت تقارير إعلامية في المغرب خلال الساعات الماضية، حادثا غريبا وفريدا من نوعه، إثر خروج شخص من تابوته بعد وضعه داخله ونصب خيمة العزاء، اعتقادا أنه توفي.

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ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر مطلعة قولها إن عائلة تنحدر من مدينة سطات كانت قد نقلت أحد أفرادها إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة، حيث أجريت له مجموعة من الفحوصات والعلاجات الضرورية، قبل أن تتفاجأ بتسلم جثمانه داخل تابوت على أساس أنه فارق الحياة، الخميس، قصد القيام بإجراءات الدفن.

المصادر ذاتها أكدت أن الأسرة نصبت خيمة العزاء قرب مقر سكنها بمدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وبدأت في استقبال المعزين منذ صباح الخميس، حيث توافد جمع غفير من أقاربه وأصدقائه، بينما لم تتسرع في الدفن حيث كانت تنتظر أحد أقرباء المعني بالأمر.

وبعد ساعات، لاحظت العائلة أن "الجثمان" يتحرك، وسط اندهاش وصدمة من شاهد الواقعة.

وطلب مسؤولون من العائلة نقل الرجل إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات على وجه السرعة، حيث ما يزال حيا تحت التنفس الاصطناعي.